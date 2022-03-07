Dilara Aksüyek'in Taksici Anısı Kafaları Karıştırdı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Genç ve güzel oyuncu Dilara Aksüyek önceki gün Nişantaşı'nda taksi beklerken görüntülendi. Yaklaşık 10 dakika taksi bekleyen ve sürekli "Ne tarafa?" diye soran taksicilerden dert yanan Aksüyek "10'uncu taksi de durmadı, hala bekliyorum" dedi.

Taksicilerle ilgili iyi ya da kötü bir anısının olup olmadığı sorulunca bir anısını paylaşan Aksüyek "Bir ara İstanbullu Gelin'de oynarken taksi bekliyorum bindim, taksici yolda 'Aaaa ben o diziyi izliyorum, diziyi de çok seviyorum, beğenerek izliyorum' demeye başladı. Ondan sonra iki dakika geçince beni indirdi, ben de neden indiriyorsun diye sorunca, 'İşte tanıyorum ben seni, bir sohbet etmek istedim, buradan daha rahat taksi bulursun diye düşündüm' demeye başladı ve beni taksiden indirdi" dedi.

Kendilerini görüntüleyen gazetecilere de "Enteresan değil mi" diye soran Aksüyek "Evet beni yolun ortasında indirdi" diyerek taksiye bindi ve Nışantaşı'ndan ayrıldı.

Aksüyek'in bu anısı kafalarda soru işareti bıraktı.

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