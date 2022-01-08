Dilara Aksüyek'ten flaş Hakan Sabancı itirafı! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dilara Aksüyek'ten flaş Hakan Sabancı itirafı!

Dilara Aksüyek'ten flaş Hakan Sabancı itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, önceki gece Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Aksüyek, iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor mu? İşte cevabı...

Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek'in gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı öne sürüldü.

"HAKAN İLE ARKADAŞIM"

Sürpriz aşk iddiası sonrası ilk açıklama Dilara Aksüyek'ten geldi. Güzel oyuncu, "Kendisi benim arkadaşım, aşk yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

Dilara Aksüyek'ten flaş Hakan Sabancı itirafı!

Dilara Aksüyek'ten flaş Hakan Sabancı itirafı!

Dilara Aksüyek'ten flaş Hakan Sabancı itirafı!

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title