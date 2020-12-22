Dilan Tekök kimdir? Dilan Tekök hayatı ve biyografisi! Dilan Tekök kaç yaşında, nereli?
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Dilan Tekök kimdir? Dilan Tekök hayatı ve biyografisi! Dilan Tekök kaç yaşında, nereli?

22.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:31
Dilan Tekök kimdir? Dilan Tekök hayatı ve biyografisi! Dilan Tekök kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Dilan Tekök, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Dilan Tekök hakkında merak edilenler. Dilan Tekök hayatı ve biyografisi. Dilan Tekök kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Dilan Tekök merak konusu oldu. İşte Dilan Tekök hakkında merak edilen Dilan Tekök kimdir, Dilan Tekök hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DİLAN TEKÖK KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Eylül 1995

Kaç yaşında: 25yaşında

Nereli: Sakarya

Dilan Telkök, 16 Eylül 1995 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.

Oyunculuk eğitimi alan Dilan Telkök; 2015 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Evlat Kokusu dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Betül karakterine hayat veren Dilan Telkök, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Başak burcudur.

Dilan Telkök'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Güvercin (Betül) (TV Dizisi)

2018 – Halka (İrem) (TV Dizisi)

2018 – 8. Gün (Demet) (TV Dizisi)

2017 – Nerdesin Birader (Ece) (TV Dizisi)

2017 – Meryem (Ela) (TV Dizisi)

2017 – Evlat Kokusu (Cemre) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Elif) (TV Dizisi)

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