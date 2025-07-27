Çıtak, başka bir araca binerek olay yerinden uzaklaşmak istese de başarılı olamadı. Olay sonrası soruşturma başlatıldı. Dilan Çıtak daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Dilan Çıtak polise ne yaptı?

BODRUM'DA POLİSLE GERGİNLİK

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı ve şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da trafikte emniyet şeridinden ilerlerken polis tarafından durdurulmak istendi. Ancak polisin uyarılarına kulak asmayan Çıtak, polisle karşı karşıya geldi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK MÜDAHALE ETTİ

İddiaya göre, Çıtak emniyet şeridinden giderken polis "dur" ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan şarkıcı, aracını polisin üzerine doğru sürdü. Durumun ciddiyeti karşısında polis havaya ateş açarak müdahalede bulundu. Olay yerine takviye ekipler gönderildi. Çıtak, başka bir araca binerek olay yerinden uzaklaşmak istese de başarılı olamadı. Sonrasında tekrar kendi aracına dönerek araca kilitlendi.

DİLAN ÇITAK: "SOYADIMI GÖRÜNCE ÇEK DEDİ"

Olay sonrası soruşturma başlatıldı. Dilan Çıtak yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi: "Bu ülkede bana yaşama hakkı tanımıyorlar. Soyadımı görünce hemen 'Kenara çek' dedi. Bu iyi niyetli bir yaklaşım mı sizce? Eğer ben Ayşe ya da Fatma olsaydım aynı tepkiyi verecek miydi? Üstelik silahını da çıkardı."

DAHA ÖNCE DE UÇAKTA OLAY YAŞAMIŞTI

Dilan Çıtak daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Bodrum'dan İstanbul'a dönerken bindiği Türk Hava Yolları uçağında, kedisi nedeniyle kendisini uyaran kabin memuruna sözlü saldırıda bulunmuştu. Uçağın İstanbul Havalimanı'na inişiyle birlikte kabin memurları, Dilan Çıtak Tatlıses hakkında şikayette bulunmuştu.