İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son günlerde yaşanan gelişmelerle gündemdeki yerini korurken, ünlü ismin ailesi de yeniden merak edilmeye başlandı. Özellikle Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak'ın kim olduğu ve İbrahim Tatlıses'in hayatındaki yeri sosyal medyada sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. "Işıl Çıtak, İbrahim Tatlıses'in kaçıncı eşi?" sorusu ise yanıtı en çok merak edilen sorular arasında öne çıkıyor. Peki, Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak İbrahim Tatlıses'in kaçıncı karısı? İşte, detaylar…

DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ IŞIL ÇITAK İBRAHİM TATLISES'İN KAÇINCI KARISI?

Dilan Çıtak'ın annesi olan Işıl Çıtak, İbrahim Tatlıses'in resmî nikâhlı eşlerinden biri değildir. İkili arasında kısa süreli bir ilişki yaşanmış, bu birliktelikten Dilan Çıtak dünyaya gelmiştir. Ancak bu ilişki hiçbir zaman evlilikle sonuçlanmamış ve İbrahim Tatlıses'in resmi eşleri arasında Işıl Çıtak yer almamıştır.

Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak İbrahim Tatlıses'in kaçıncı karısı

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ın kendi kızı olduğunu uzun süre kabul etmemiş; Çıtak, annesi ve üvey babası Cem Çıtak tarafından büyütülmüştür. Tatlıses, kızı Dilan'ı ancak yıllar sonra kamuoyuna açıklayarak kabul etmiştir.