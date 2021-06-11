Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli?
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Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli?

Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli?
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Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, Çukur, Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda yer alan Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli?

Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, Çukur, Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda yer alan Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli?

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'da dünyaya geldi. Annesi ve babası öğretmen olan ismin babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almaya hak kazandı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurkensınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Güzel oyuncu, on beş yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarıdı. Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci oldu. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki "Ebru" karakteridir. Fakat dizi, düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır. 2015 yılında yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisine dâhil oldu. Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı. Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile ikinci sezon boyunca başrolü paylaşmıştır. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "yıldızı parlayan ödül"üne layık görülmüştür.

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Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli? - Haberler
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