Dilan Çiçek Deniz'in Bodrum'da tatil keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dilan Çiçek Deniz'in Bodrum'da tatil keyfi

Dilan Çiçek Deniz'in Bodrum'da tatil keyfi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Alev Alev' dizisinin finalinden sonra Dilan Çiçek Deniz, tatil sezonunu bir arkadaşıyla Bodrum'da açtı. Birbirlerinin fotoğrafını çeken ikili, daha sonra denize girdi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Başrolünü oynadığı dizisi final yapan Dilan Çiçek Deniz, soluğu Bodrum'da aldı. Oyuncu, bir arkadaşıyla Bozburun Yat Kulübü Hotel'deydi. Kahvaltı sonrası şezlonga geçen Deniz, arkadaşının fotoğraflarını çekti. Daha sonra kendisi kamera karşısına geçen oyuncu, renkli pozlar verdi.

Bir ara denize girerek serinleyen Deniz, daha sonra şezlonga geçerek, gün boyu güneşlendi. Siyah bikini giyen oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz'in Bodrum'da tatil keyfi

Kaynak: Snob Magazin

Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı
Didem Soydan'dan olay paylaşım! Leoparlı mayosuyla yine gündem olmayı bildi
Didem Soydan'dan olay paylaşım! Leoparlı mayosuyla yine gündem olmayı bildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seren Serengil Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Roland Garros Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dilan Çiçek Deniz'in Bodrum'da tatil keyfi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 11:39:48. #1.15#

title