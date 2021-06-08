Dilan Çiçek Deniz'in Bodrum'da tatil keyfi

'Alev Alev' dizisinin finalinden sonra Dilan Çiçek Deniz, tatil sezonunu bir arkadaşıyla Bodrum'da açtı. Birbirlerinin fotoğrafını çeken ikili, daha sonra denize girdi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Başrolünü oynadığı dizisi final yapan Dilan Çiçek Deniz, soluğu Bodrum'da aldı. Oyuncu, bir arkadaşıyla Bozburun Yat Kulübü Hotel'deydi. Kahvaltı sonrası şezlonga geçen Deniz, arkadaşının fotoğraflarını çekti. Daha sonra kendisi kamera karşısına geçen oyuncu, renkli pozlar verdi.

Bir ara denize girerek serinleyen Deniz, daha sonra şezlonga geçerek, gün boyu güneşlendi. Siyah bikini giyen oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin