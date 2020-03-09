Dila, yeni şarkısında da iddiasını sürdürüyor 'Kırmızı halı', 'Bi Kalp' adlı şarkılarından sonra 'Tek Yön' adlı yeni şarkısı ile müzik kariyerini hızla tırmanan Dila, yeni şarkısında da iddiasını sürdürüyor.

Bahçesehir Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunu olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezun olan New York, Los Angeles, Almanya ve İstanbul' da bayi toplantılarında, festivallerde sahne alan Dila müzik dünyasında oldukça iddialı. Enstrümanı çalabilen poptan, caz 'a her tarz şarkıyı sahnede seslendiren Dila, performans şarkıcısı olduğunu ve kalıcı olmak istediğini söyledi.

'Tek Yön' adlı şarkının sözü ve müziği kendisine ait düzenlemesi Bahadır Tanrıvermiş'e ait. Şarkının klibini ise Emrah Özbilen çekti. Yeni şarkısı ile sağlam adımlarla zirveye çıkmaya hazırlanan Dila, "Hepimizin şarkısı 'Tek Yön' herkes yalnız ve mutsuz. Bu sözleri yazma gereği duydum sahici ve içtenlikle yaşadım ve yazdım. Kalbimden akıtıp yazdıklarımın başkasının yarasına dokunması, benimle beraber onu söylemesi hayatımdaki tek gayem, görmeyi istediğim tek şey' dedi.

Yeni şarkısının yanı sıra Atila Özdemiroğlu anısına yapılan albümünde bir şarkıyla dinleyicilerle buluşacak olan Dila, müziğe ilk başladığı yıllarda yaptığı müzikten dolayı aç kaldığını belirtti. Dila,"İki sene Caz söyledim aç kaldım. Frank Sinatra, Etta James, Ella Fitzgerald şarkılarını söylüyordum. Ama insanlar iki caz şarkısı dinledikten sonra gelip siz de 'Ankara'nın Bağları' var mı? Onu söyler misiniz? diyenler çok oldu. Bu yüzden repertuarım çok geniş. Eğer para kazanma kaygın yoksa cazı istediğin kadar söylersin. Aksi takdirde aç kalırsın.' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler