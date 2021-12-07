Dil ve Edebiyat Dergisi'nin Nizami Gencevi özel sayısı okurlarla buluştu

Kardeş ülke Azerbaycan'da 2021'in "Nizami Gencevi Yılı" olması dolayısıyla Dil ve Edebiyat dergisi, aralık ayını "Nizami Gencevi Özel Sayısı"na ayırdı.

Makalelerin, tahlillerin ve incelemelerin bulunduğu, Üzeyir İlbak'ın genel yayın yönetmenliğinde hazırlanan özel sayıda, 11 edebiyatçı, yazar ve akademisyenin metinleri yer aldı.

Kapak resmini Hakan Hadi Kadıoğlu'nun çizdiği sayıda, Nizami Gencevi'nin hayatı, şiiri ve ilmine dair araştırma, inceleme, tahlil ve yorum yazıları bulunuyor.

Üzeyir İlbak, "Üstat Sezai Karakoç'a Rahmet" başlıklı giriş yazısında, geçen ay vefat eden şair Sezai Karakoç'a yer verdi.

"Hayatı boyunca yaşadığı çağı bütün eserlerinde eleştiren, çağın ve sistemin imkanlarından faydalanmayı asgari düzeyde tutan tavır sahibi biriydi Sezai Karakoç." değerlendirmesini yapan İlbak, yazısında, Karakoç'un hayatı boyunca bu tavrında ödün vermediğinin altını çizdi.

"Nizami Gencevi Özel Sayısı"nda ayrıca aralarında "Nizami Gencevi ve İskendername", "Nizami Gencevi'nin Milli ve Edebi Kimliği Üzerine", "Cami ve Nevayi'nin Gözüyle Genceli Nizami", "Genceli Nizami'nin Leyla ile Mecnun'u", "Nizami Gencevi'nin Mahzen'ü'l-Esrar'ında Söz ve Sözün Önemi", "Nizami Gencevi ve Emir Hüsrev Dehlevi'nin Eserlerinin Karşılaştırmalı Tahlili"nin bulunduğu birçok yazı bulunuyor.

Dergi ayrıca "www.tded.org.tr/dergi/10290/dil-ve-edebiyat" adresinden de okunabilir.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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