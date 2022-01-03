Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" özel sayısı yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli dergi, Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" başlıklı özel sayısı okurlarla buluştu.

Yayın hayatına 2010 yılında başlayan derginin bu sayısında, geçen yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla akademik çevrelerden takdir gören 15 makale yer aldı.

Beşeri-sosyal bilimler türündeki derginin editörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak üstleniyor.

Yayın dili Türkçe olan dergiye, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul ediliyor.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM çatısı altında "DergiPark" üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi sayıların tamamı "dergipark.org.tr" sitesinden, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi uygulamalarından, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin resmi sitesi "tded.org.tr"den de ücretsiz okunabiliyor.

Derginin bu özel sayısında "Milli Mücadele Sürecinde Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" başlıklı makaleyi Prof. Dr. Abdullah Uçman kaleme alırken, ayrıca Prof. Dr. Hasan Akay'ın "İstiklal Marşı: O Benim Milletimin Yıldızıdır, Parlayacak!/ İlk Dizeyi Temsil ve Tevfik Kavramları Bağlamında Okumak", Prof. Dr. Mustafa Kaçalin'in "Safahat'tan Türkçe Sözlük'e Katkılar", Prof. Dr. Baki Asiltürk'ün "Hayata Tutulan Ayna: Yansıtmacı Tekniğin Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerindeki Görünümü" başlıklı yazısının yanı sıra birçok makale yer alıyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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