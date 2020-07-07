Dikkat etmezsek bayram bize zehir olabilir! Kurban'da 1 milyon kişi tehdit altında
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Dikkat etmezsek bayram bize zehir olabilir! Kurban'da 1 milyon kişi tehdit altında

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Kurban Bayramı'nda 1 milyon kişinin bulaş riski altında olduğunu söyledi. Arslan, "Her kurbanın satışı, kesimi ve dağıtımı ile aile bireylerinin teması da düşünülürse yaklaşık 1 milyon kişi bulaş açısından risk altında olabilir" dedi.

Dikkat etmezsek bayram bize zehir olabilir! Kurban'da 1 milyon kişi tehdit altında
07.07.2020 07:45 | Son Güncelleme: 07.07.2020 07:50

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Kovid-19 sebebiyle bu yıl Kurban Bayramı'nda daha çok önlem alınması gerektiğini belirterek 20 gün boyunca yaşanacak insan trafiğine karşı uyardı.

Resmi kayıtlara göre geçen yıl İstanbul'da yaklaşık 150 bin, Türkiye genelinde ise 3.5 milyon kurban kesildiğini belirten Prof. Dr. Arslan, "Bir bu kadar da sokak ortasında yapılan kaçak kesim var. Bunlar nasıl denetlenecek? Her kurbanın satışı, kesimi ve dağıtımı ile aile bireylerinin teması da düşünülürse yaklaşık 1 milyon kişi bulaş açısından risk altında olabilir" dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre, "Gelin riske girmeyelim. Kurbanımızı büyükşehirlere getirilmeden vekâlet ile oldukları yerde kestirelim" diyen Prof. Dr. Arslan'ın riski en aza düşürmek için çözüm önerileri de şöyle:

"Herkese maske şart. Gerekirse galoş ile giriş-çıkış yapılmalı.

Bizde âdettendir, pazarlık sırasında tokalaşılır. Pandemi geçene kadar, bu âdeti rafa kaldırmak lazım.

azarda hayvanı beğendiniz ve aldınız diyelim. Hayvanın kulağındaki küpeye bakarak kesim için anında randevu verilmeli. Yani hayvan pazardan hiç çıkmamalı.

Herkes kurbanı ilk gün kesilsin istiyor. Oysa kesim 3 güne yayılmalı ki insan trafiği azalsın. Hayvanı kesmeden ve kestikten sonra veteriner hekim muayenesi yapılmalı."

TEVFİK ÖZLÜ: KAFASINA ESEN KURBAN KESİM ALANINA GİRMEMELİ

Bilim Kurulu Üyesi Prpf. Dr Tevfik Özlü de "Mesela kafasına esen kurban kesim alanına girememeli. Randevu ile insanlar içeri alınmalı. Girenler maskeli olmalı, mesafe korunmalı. Kurban kesim alanlarının sayısı mutlaka arttırılmalı ki sokak ortasında kaçak kesimin de bir nebze önüne geçilsin. Meydanı amatör kesimlere bırakmamak lazım. Bu konuda yerel yönetimlere çok iş düşüyor" ifadelerini kullandı.

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