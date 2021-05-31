Dikili'ye kazandırılacak doğalgaz için çalışmalar başladı

Taşıma sistemiyle ilçeye kazandırılacak doğalgaz için ilk kazma vuruldu.

İlk etap çalışmalar başladı

İzmirgaz tarafından Dikili'de gerçekleşen alt yapı çalışmalarıyla doğalgaz hasreti sona ermiş oldu. İlk etap olarak Gazipaşa Mahallesi 75, 79, 73, 61, 61/1, 61/2, 61/3, Manolya Sokak, Sarmaşık Sokak, Zeyrek Sokak, Zeytin Çiçeği Sokak, Çiğdem Sokak, 55/1, 67, 73/1, 63/1, 71, 71/4, 77, 71/3, 57, 63, 69, 65/2, 57/1 ve 75. Yıl Caddesi'nin bulunduğu bölge olan Yakamoz Caddesi'nin Güney aksını kapsayan bölge için ilk kazma vuruldu.

Dikili'ye değer katacak

Çalışmaları yerinde inceleyen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçe için önem arz eden doğalgaz özleminin son bulduğunu belirterek, "Doğalgaz için ilçemize ilk kazma vuruldu. Temiz enerji doğalgaz bölgemize hem değer katacak hem de yurttaşlarımıza kolaylık sağlayacak. Doğalgazın Dikili'mize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Temiz enerji doğalgaz kentimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler