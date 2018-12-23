Dikili'de Deve Güreşi Festivali

Dikili ilçesinde düzenlenen 29. Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 120 deve güreştirildi.



Dikili Belediyesi ve Dikili Deveciler Derneğince Barışkent Birlik Sitesi'ndeki arenada düzenlenen festival, güreş develerinin davul zurna eşliğinde alana girmesiyle başladı.



Organizasyon komitesi tarafından eşleştirilen çeşitli yaş gruplarındaki 120 devenin mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.



Rakiplerinden kaçan bazı develer ise seyircilere heyecanlı anlar yaşattı.



Etkinliği yaklaşık 2 bin vatandaş izledi.



Dikili Deveciler Derneği ikinci Başkanı Serdar Çokatıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sene güreşimizin 29'uncusunu düzenliyoruz. Her yıl aralık ayının son haftasında güreşlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu 100 yıllık bir Yörük kültürü ve bunu yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.



Develerin zarar görmeyeceği şekilde bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Çokatıcı, "Develer kızgınlık dönemlerinde birbirlerine üstünlük mücadelesi göstermek için oyunlar yapıyorlar. Dövüş değil bildiğimiz güreş. Biz de bunu kontrollü bir şekilde kilosuyla, yönüyle ve ağzını bağlayarak yaptırıyoruz. Çünkü onlar bizler için çok kıymetliler. Adeta ailenin bir ferdi gibiler." ifadelerini kullandı.



Yıllardır deve güreşleri izlediğini söyleyen 83 yaşındaki Ali Çakar, 40 yıldır güreşleri büyük bir heyecanla takip ettiğini dile getirerek "Benim dedem de deveciydi. Oradan bana bir merak sardı. Develerin güreşleri oldu mu hemen giderim, hiç bırakmam. Emekleye emekleye de olsa yine bu güreşleri takip edeceğim." diye konuştu.



Deve güreşleri karşılaşmalarında Aydın'dan Baybora devesi üçüncü, Manisa'dan Çakır devesi ikinci olarak kupalarını aldı. Final karşılaşmasında ise İzmir Kemalpaşa'dan Uluhan devesi ile Aydın Çine'den Kaltun devesi karşı güreşti. Güreş sonucunda Mehmet Tuncer'in sahibi olduğu Kaltun devesi galip gelerek birinci oldu.

Kaynak: AA