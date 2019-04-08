Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Mazbatasını Aldı

İzmir'de Dikili Belediye Başkanlığını kazanan CHP adayı Adil Kırgöz, mazbatasını aldı.

Eşi Nesrin Kırgöz'le Dikili Adalet Sarayı'na gelen Kırgöz'e mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Hatice Bilir Baba verdi.



Mazbatasını alan Kırgöz, görevi devralmak için Dikili Belediyesi'ne geçti.

Eski belediye başkanı Mustafa Tosun katılmadığı devir teslim törenine, Kırgöz'e görevi belediye başkan yardımcısı Çiğdem Elibol devretti.

Törenin ardından belediyenin önünde toplanan vatandaşlarla bir araya gelen Kırgöz, ilçe için emek harcayan herkese teşekkür ettiğini belirterek "Bu sorumluluğun, bu yükün altından başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Bu ilçe için emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimseye kırgınlığım yok. Hiç kimse üzülmesin bu seçimin gerçekten kaybedeni yok. Herkes kazandı. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, parti ayrımı, insan ayrımı yapmadan herkesi kucaklayarak belediye başkanlığı yapacağıma söz veriyorum. Gece gündüz bu ilçe için çalışacağım. Bundan emin olabilirsiniz." diye konuştu.

Daha sonra Atatürk Meydanı'na geçen Kırgöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaynak: AA