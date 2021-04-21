Dikili açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
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Dikili açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Dikili'nin Denizköy Mahallesi kıyısından lastik botla denize açılan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince fark edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmekte olan Kongo, Sudan, Afganistan ve Somali uyruklu düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu durdurdu.

Karaya çıkarılan ve Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürülen düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Dikili açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
Dikili açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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