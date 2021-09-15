Dikili 99. Kurtuluş Yaşını Kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dikili 99. Kurtuluş Yaşını Kutladı

Bültenler - Haberler | Güncel
Dikili 99. Kurtuluş Yaşını Kutladı

Dikili Belediyesi Dikili'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği etkinliklerle kutladı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen 99. yıla özel kutlamalar vatandaşların yoğun katılımı ile coşku ile kutlandı.

"Kurtuluş yürüyüşü ve Hüsnü Şenlendirici"

Dikili'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılına özel yapılan kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Atatürk Meydanı'ndabulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, geçit töreni yapıldı. Akşam saatlerinde Bülent Ecevit Meydanı'nda Dikilili vatandaşların katılımı ile başlayan yürüyüş "14 Eylül Kurtuluş Yürüyüşü" 75. yıl Park'ında son buldu. Dikili Belediyesi tarafından gün boyu devam eden kutlamaların finalinde ise ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Şenlendirici'nin klarnet performansı Dikililerden tam not aldı.

"99. Yaşın kutlu olsun Dikili"

Kutlamaların ev sahibi Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı olan 14 Eylül'ün önem ve anlamına değindi.

Başkan Adil Kırgöz, " Bizler kurtuluştan kuruluşa geçen bir gelenekten geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çıkılan kurtuluş yolunda yakılan özgürlük meşalesi 14 Eylül tarihinde de Dikili'mizi aydınlatmıştır. Bizler şimdi o yanan ateşin 99. yılını yaşama onurunu yaşıyoruz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna şehitlik mertebesine ulaşmış tüm kahramanlarımızı saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyorum. Kurtuluşumuzun 99. yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

 Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı

 Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ersin Tatar İbrahim Tatlıses Murat Kurum Mustafa Şentop
Magazin Göksel Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mergim Berisha
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin Alpha Conde Miralem Pjanic
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dikili 99. Kurtuluş Yaşını Kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 18:13:58. #1.11#