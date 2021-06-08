Dikenlerin arasından gelen lezzet: Kırçan

SİNOP (İHA) – Tarla ve yol kenarlarındaki dikenliklerde yetişen kırçan diğer adıyla dikenucu bitkisi bu mevsimde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

SİNOP (İHA) – Tarla ve yol kenarlarındaki dikenliklerde yetişen kırçan diğer adıyla dikenucu bitkisi bu mevsimde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Karadeniz Bölgesi kadınları dikenlerin arasından bin bir zorlukla topladıkları bu bitkiyle lezzetli yemekler yapıyor. Toplanmasıyla meşakkatli yapımıyla da bir o kadar pratik olan bu yemeklerden kırçan kavurması beğeniyle tüketiliyor.

İlkbahar aylarında yağmurların başlamasıyla bu bitkinin toplanması da başlıyor. Bitki tarla ve yol kenarlarında dikenlik alanlarında bulunuyor. Toplanması için doğada yol kat edip dikenlerle boğuşmak gerekebiliyor. Toplanmasının zahmet gerektirdiği kırçanın turşusu ve kavurması yapılıyor.

Bilik Ailesi Youtube kanalında içerik oluşturucu ve aynı zamanda ev hanımı Nurcan Bilik İHA muhabirine bu bitkinin toplanması ve kırçan kavurmasının yapılışı hakkında bilgi verdi. Doğada kırçan toplayarak odun ateşinde pişiren Bilik, lezzetli bir kırçan kavurmasını da yaparak gösterdi.

Bu bitkinin doğanın nimetlerinden biri olduğunu söyleyen Nurcan Bilik, "Kırçan bitkisi bu yörede oldukça yaygın bir durumda. Ormanlardan meralardan yol kenarlarından adım başı bulabileceğiniz bir bitki. Diken ucu veya kırçan da denilebiliyor. Bu doğanın bize vermiş olduğu nimetlerden sık sık faydalanıyoruz. Kırçanı da bu şekilde topluyoruz. Kahvaltılarda, kavurma olarak çay saatlerinde bunu hemen pratikçe yapabiliyoruz" dedi.

Bu dönemlerde lezzetinin daha iyi olduğunu ve insanların sıkça yemeğini yaptığını söyleyen Bilik, "Özellikle yağmurların bol olduğu mevsimlerde Mayıs sonu Haziran başı gibi daha böyle filizleri taze ve nezih derler, böyle tam yenecek kıvamda oluyor. Bu zamanlarda toplarsanız daha lezzetli olur. Ama yağmur olduğu sürece bu bitki her daim olduğu sürece eğer böyle keserseniz filizleri yeniden yeniden çıkarsa her daim toplayabilirsiniz. Yöremizde sıkça bulunduğu için insanlar bunu inek otlatırken işte yol kenarında tarla bahçede işine giderken topluyorlar. Biriktiriyorlar bu mevsimlerde sıkça yemeği yapılabiliyor" diye konuştu.

Kırçan kavurmasının tarifini veren Nurcan Bilik, "Biz kırçanlarımızı topladık. Odun ateşinde hemen suyumuzu kaynatacağız. Haşlayıp soğan ve sıvı yağla birlikte kavuracağız. Bu kadarda pratik bir tarifi var. Önemli olan bunun meralardan toplayıp evinize getirdiğinizde yapabilmeniz" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı