Dijital operatör, 'Türkiye'nin en iyi uygulama yayıncısı' oldu

Turkcell, mobil uygulama pazar araştırmaları şirketi App Annie tarafından hazırlanan "Türkiye'nin en iyi uygulama yayıncısı" listesinin birincisi oldu.

Turkcell, mobil uygulama pazar araştırmaları şirketi App Annie tarafından hazırlanan "Türkiye'nin en iyi uygulama yayıncısı" listesinin birincisi oldu.

Mobil uygulama pazarı analiz platformu App Annie'nin yayınladığı veriye göre dijital operatör Turkcell, yayınladığı uygulamalar ile bu yıl Türkiye'deki diğer tüm rakiplerini geride bırakarak, uygulama yayıncılığı alanında birinci oldu. Liste, App Annie tarafından App Store ve Google Play'deki uygulama indirme sayıları temel alınarak hazırlandı.

Türkiye'ye yerli uygulamalar kazandırdıklarını ifade eden Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Sadece sunduğumuz iletişim servisleriyle değil, ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz dijital uygulamalarla da Türkiye'nin en çok tercih edilen markası olmak bizlere gurur veriyor. Bin 300'e yakın mühendisimizle bugüne kadar birçok yerli dijital servis geliştirdik ve yerli uygulamalarımızla kullanıcılarımızın verilerini güvenli bir şekilde ülkemizde tutuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı