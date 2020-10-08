"Dijital Öğretmenler Projesi" başvuruları başladı
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"Dijital Öğretmenler Projesi" başvuruları başladı

08.10.2020 12:33 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:36

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), "Dijital Öğretmenler Projesi" başvurularının başladığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), "Dijital Öğretmenler Projesi" başvurularının başladığını bildirdi.

İLKSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje ING Türkiye, Habitat Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ve İLKSAN'ın desteğiyle hayata geçirilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Ağrı, Aydın, Kahramanmaraş, Adana, Samsun, Gaziantep ve Erzurum'da görev yapan 1000 ilk ve ortaokul öğretmenin katılabileceği "Dijital Öğretmenler Projesi" online ve yüz yüze olmak üzere iki fazdan oluşacak.

Başvurular, Habitat Derneğince değerlendirilecek. Seçilecek 1000 öğretmenin online eğitimlerinin ardından, bu kişiler arasından 100 öğretmene yine ODTÜ'lü akademisyenlerce ikinci faz eğitim verilecek.

Yüz yüze yapılması planlanan ikinci faz eğitim, pandemi koşullarına bağlı olarak online da yapılabilecek. Bu eğitimlerin ardından öğretmenlerin eğitim kapsamında öğrendikleri dijital bilgi ve becerileri okullarındaki öğrencilere aktarmaları beklenecek.

İlkokul öğretmenleri, "http://proje.ilksan.gov.tr/" adresine giriş yaptıktan sonra, üye bilgi sistemindeki başvuru formlarını doldurarak; İLKSAN üyeliği bulunmayan ilköğretim branş öğretmenleri ise "https://form.jotform.com/202672049701956" adresinden başvuru yapabilecek.

"Etkinlik ve verimlilik açısından son derece isabetli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek, ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ'nün uzaktan eğitim modellerinin dünya gündeminde yer aldığı böyle bir dönemde projeyi uygulamaya almalarının etkinlik ve verimlilik açısından son derece isabetli olduğunu vurguladı.

Şimşek, dijital okuryazarlığın gelecek nesillere aktarımı açısından ilkokul öğretmenlerine önemli görevler düştüğünü, proje kapsamında eğitim alacak öğretmenlerin yüzde 75'inin de ilkokul öğretmeni olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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