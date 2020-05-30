Digor'un çehresi değişiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Digor'un çehresi değişiyor

Yıllardır hizmete hasret kalan Digorlular AK Partili belediye ile hizmet gördü.

Digor'un çehresi değişiyor
30.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:48

Yıllardır hizmete hasret kalan Digorlular AK Partili belediye ile hizmet gördü. Belediye son olarak Merkez Mahallesi'nde altyapı ve yol çalışmaları başlattı.

Yıllarca oy verdikleri HDP'li, belediyeden hizmet alamayan Digorlular, önce kayyum ve şimdi de AK Partili Belediye ile hizmet görmeye başladı. 2014 seçimlerinde göreve başlayan ve hizmet yapmayan HDP'li belediye başkanının yerine kayyum atanmasıyla devlet yatırımlarıyla buluşan Digor 2019 yerel seçimlerinde görevi devralan AK Partili Belediye Başkanı Nebi Kerenciler'in göreve başlamasıyla hizmetleri görmeye devam etti.

Digor Belediye Başkanlığı'nca yıllardır el değmeyen, hizmet ve alt yapı götürülmeyen Merkez Mahallesi Bağlar Sokak ve Derinöz Köyü yolunda alt yapı ve yol yapım çalışması başlatıldı. Merkez Mahallesi Bağlar Sokak ve Derinöz Köyü yolunda yaklaşık 20 bin metrekare kilit parke yol ve kaldırım yapılıyor.

Başkan Kerenciler, yapılan yol çalışmalarını görmek için bölgeye geldi. Kerenciler, yürütülen çalışmalarla bilgi aldı.

Digor Belediye Başkanlığı'nca yapılan yol, kaldırım, içmesuyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi, park ve bahçelerde yürütülen çalışmalarının 2020 yılı sonuna kadar bitirilerek hizmete sokulması planlanıyor. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Haber
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen
Spor Caner Erkin Fatih Terim İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Digor'un çehresi değişiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 11:48:45. #1.15#
title