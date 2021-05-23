Digital Athletics yeni PUBG kadrosunu duyurdu!
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Digital Athletics yeni PUBG kadrosunu duyurdu!

Digital Athletics yeni PUBG kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Bu kadro resmen "yanıyor"!

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu Digital Athletics yeni PUBG kadrosunu duyurdu. Organizasyon duyuru paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Organizasyon duyuru paylaşımında video kullandı ve anlaştığı oyuncuların vuruş kesitlerine yer verdi. Organizasyonun anlaştığı oyuncular ise şu şekilde:

pixel1k

vardFPS

ubah

SambtyXiong

Organizasyon geçtiğimiz haftalarda ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden 4 Türk oyuncudan oluşan ekiple yollarını ayırmıştı. Aynı ekip ise bugün BBL Esports ile anlaştı. Böylelikle BBL Esports'da PUBG'ye giren organizasyonlar arasında yer aldı.

Duyuru paylaşımının altına gelen yorumlara baktığımızda ise taraftarlar bu transferlerden oldukça memnun gözüküyor. Kendini profesyonel arenada kanıtlamış oyunculardan oluşan ekip acaba bu organizasyon altında başarılı olabilecek mi?

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara Digital Athletics bünyesi altında başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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