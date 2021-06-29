Digital Athletics, Wild Rift kadrosunun koçluğunu "parniwer"e emanet ediyor
parniwer, Digitalaths'in Wild Rift kadrosunun koçluğunu üstlenecek.
Digital Athletics organizasyonu bugün Twitter'dan yaptıkları açıklama ile League of Legends: Wild Rift oyununda mücadele eden kadrosunun koç pozisyonuna Bedirhan "parniwer" Aslan'ı getirdiğini duyurdu.
Parniwer'in daha önce çalıştığı takımlar ve rolleri:
Beşiktaş Esports - LoL
Temmuz 2019 - Eylül 2019
Analist
Galakticos - LoL
Ocak 2020 - Mart 2020
Analist
Royal Youth - LoL
Mayıs 2020 - Eylül 2020
Analist
Team AURORA - LoL
Ocak 2021 - Ocak 2021
Koç
Daha önce League of Legends espor takımlarında analist ve koç olarak görev alan 18 yaşındaki koç ilk kez bir Wild Rift kadrosunda yer alacak.
Playerbros ekibi olarak Parniwer'e yeni girdiği Wild Rift arenasında ve takımında başarılar diliyoruz.
Kaynak: Playerbros