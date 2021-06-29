Digital Athletics, Wild Rift kadrosunun koçluğunu "parniwer"e emanet ediyor
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Digital Athletics, Wild Rift kadrosunun koçluğunu "parniwer"e emanet ediyor

Digital Athletics, Wild Rift kadrosunun koçluğunu 'parniwer'e emanet ediyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

parniwer, Digitalaths'in Wild Rift kadrosunun koçluğunu üstlenecek.

Digital Athletics organizasyonu bugün Twitter'dan yaptıkları açıklama ile League of Legends: Wild Rift oyununda mücadele eden kadrosunun koç pozisyonuna Bedirhan "parniwer" Aslan'ı getirdiğini duyurdu.

Parniwer'in daha önce çalıştığı takımlar ve rolleri:

Beşiktaş Esports - LoL

Temmuz 2019 - Eylül 2019

Analist

Galakticos - LoL

Ocak 2020 - Mart 2020

Analist

Royal Youth - LoL

Mayıs 2020 - Eylül 2020

Analist

Team AURORA - LoL

Ocak 2021 - Ocak 2021

Koç

Daha önce League of Legends espor takımlarında analist ve koç olarak görev alan 18 yaşındaki koç ilk kez bir Wild Rift kadrosunda yer alacak.

Playerbros ekibi olarak Parniwer'e yeni girdiği Wild Rift arenasında ve takımında başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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