Digital Athletics Wild Rift kadrosuna Burak "Urian" Yayla'yı transfer etti!

Digital Athletics Wild Rift kadrosuna Burak "Urian_Wr" Yayla'yı dahil etti!

Türk espor organizasyonlarından Digital Athletics Wild Rift kadrosuna Burak "Urian" Yayla'yı transfer ettiğini duyurdu. Tecrübeli takım bundan yaklaşık 2 hafta önce yeni Wild Rift koçu olarak parniwer'i kadrossuna dahil etmişti.

Transferden önce Digital Atletics Wild Rift kadrosu aşağıdaki gibiydi:

Üst koridor – Tuncay "ZEUS" Ün

Orman – Kutsi "SORA" Çalışkan

Orta koridor – Furkan "MOCKER" Aykanat

Saldırı Gücü Taşıyıcısı – Berkay "SHIMA" Yılanoğlu

Destek – Diyar "ITHACHI" Ertaş

Takım koçu - Bedirhan "parniwer" Aslan

Türk espor sektöründe Wild Rift transferlerini ve turnuvalarını bolca görmeye başladık. Bu olayların habercisi resmi bir Wild Rift turnuvası olabilir mi? Riot henüz için gelecek olan projelerden bahsetmedi ancak bu yaz mevsimini boş geçireceğini düşünmüyoruz.

Kaynak: Playerbros