Diego Simeone gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi

Güncelleme:
İspanyol basınına göre Diego Simeone, sezon sonu için Inter ile gizlice anlaştı; 15 yıllık Atletico Madrid dönemi sona erebilir.

  • Diego Simeone, Serie A takımı Inter ile gelecek sezon için anlaşma sağladı.
  • Simeone, Atletico Madrid'de 2014 ve 2021'de La Liga şampiyonluğu kazandı.
  • Simeone, 1997-1999 yılları arasında Inter forması giydi.

İspanya merkezli El Chiringuito’nun haberine göre Simeone, gelecek sezon için Serie A devi Inter ile her konuda anlaşma sağladı. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Atletico Madrid’den yıllık 40 milyon euro kazandığı belirtilen Simeone’nin Inter’deki maaşına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

ATLETICO’DA TARİH YAZDI

2011 yılında Atletico Madrid’in başına geçen Simeone, kulüp tarihine geçen başarılara imza attı. Madrid ekibi, Simeone yönetiminde 2014 ve 2021’de La Liga şampiyonluğu yaşadı. Kırmızı-beyazlılar ayrıca 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupa kazandı, 2 kez de Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

INTER BAĞLANTISI

Simeone, 1997-1999 yılları arasında Inter forması giymişti. Arjantinli teknik adam 2016’da yaptığı açıklamada, “Bir gün Inter’e döneceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Alper Kızıltepe
500

