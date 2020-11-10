Diego Maradona kimdir? Diego Maradona kaç yaşında, nereli? Diego Maradona başarıları!

Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcu olan Diego Maradona kimdir? Diego Maradona kaç yaşında, nereli? Diego Maradona başarıları!

60 yaşındaki başarılı futbol adamı kariyerine birçok başarı sığdırdı. Peki, Diego Maradona kimdir? Diego Maradona kaç yaşında, nereli? Diego Maradona başarıları!

DIEGO MARADONA KİMDİR?

Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960, Buenos Aires doğumludur.Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcudur. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir. Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.

Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur. Barcelona'ya 5 milyon £ karşılığında transfer olup rekor kırdıktan sonra Napoli'ye 6,9 milyon £'a transfer olarak yeni rekor kırmıştır. Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynamıştır. Kulüp seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü almıştır. Arjantin adına 91 millî maça çıkmış ve 34 gol atmıştır.

Dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştır ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardır. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye iki gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe geçmiştir. İlk golü eliyle atmıştır ve ceza verilmemiştir, o gole "Tanrı'nın eli" denmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken beş oyuncuyu geçerek atmıştır. Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmiştir.

Maradona, sporun en tartışmalı ve haber değeri taşıyan figürlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'da 1991 yılında başarısız geçen bir kokain testinden sonra 15 ay boyunca futboldan uzaklaştırılmıştır. ABD'de efedrin testinin pozitif çıkması sonucu 1994 FIFA Dünya Kupası'nı evinde izlemek zorunda kalmıştır. 2005 yılında önemli miktarda kilo vermiş ve kokain bağımlılığının üstesinden gelmiştir. Açık sözlülüğüyle, basın ve spor yöneticileriyle anlaşmazlıklarıyla çokça gündeme gelmiştir. Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmiştir.

DIEGO MARADONA BAŞARILARI!

FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu

1978 Arjantin

FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu

1986 Arjantin

FIFA Dünya Kupası 2.liği

1990 Arjantin

Artemio Franchi Kupası Şampiyonluğu

1993 Artemio Franchi Kupası

İtalya Seria A Şampiyonluğu

o 1987 Napoli

o 1990 Napoli

İtalya Kupası Şampiyonluğu

o 1987 Napoli

UEFA Kupası Şampiyonluğu

o 1989 Napoli

İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu

1991 Napoli

Teknik direktörlük kariyeri

1994 Textil Mandiyú

1995 Racing Avellaneda

2008-2010 Arjantin

2011-2012 Al-Wasl

2017 Fujairah