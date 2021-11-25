Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in "Türk devleti ve milletini aşağılama" suçundan yargılandığı dava

Die Welt gazetesi muhabiri İlker Deniz Yücel'in, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan yargılandığı davada, mahkeme savunmanın istinabe yoluyla alınmasına karar verdi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yücel'in avukatı Veysel Ok katıldı.

Avukat Ok, müvekkilin yurt dışında yaşadığını belirterek, savunmasının istinabe (adli yardım) yoluyla alınmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışında ikamet ettiği evraklarla sabit olan sanık Yücel'in savunmasının istinabe yoluyla alınması için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

-Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in, Almanya'da yayın yapan Die Welt isimli yayın kuruluşunda, 26 - 27 Ekim 2016 tarihli yazılarındaki ifadeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve bu kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinde hüküm bulan, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13 Mart 2021'de Yücel hakkında soruşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, bu kişinin, Almanca dilinde 26 Ekim 2016'da Kürtler ile ilgili ve ertesi gün Ermeniler ile ilgili yazdığı yazılardaki söylemlerinin, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyet devletini aşağılayıcı nitelikte olduğu öne sürülüyor.

İddianamede, şüpheli Deniz Yücel'in, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet