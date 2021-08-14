Didimli 26 yaşındaki esnaf kazada yaşamını yitirdi
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Didimli 26 yaşındaki esnaf kazada yaşamını yitirdi

Didimli 26 yaşındaki esnaf kazada yaşamını yitirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kaza: Altınkum Mahallesi Yeşilkent mevkii İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim Küçük Sanayi sitesinde oto expertiz dükkanı işleten Volkan Keskin (26) 35 AR 7680 plakalı otomobille seyir halindeyken Yeşilkent mevkii İnönü Bulvarı üzerinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil taklalar atarak boş arsaya yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler Polise ihbarda bulundu. Olay yerine Sağlık ekipleri ve polis ekipleri gelirken, Keskin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Keskin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Didimli 26 yaşındaki esnaf kazada yaşamını yitirdi
Didimli 26 yaşındaki esnaf kazada yaşamını yitirdi
Didimli 26 yaşındaki esnaf kazada yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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