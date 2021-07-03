Didim'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Didim'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Didim'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Didim'de 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Didim'de 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mahmut Karaaslan'ın kullandığı 48 AF 062 plakalı otomobil ile Ferhat Süvarioğulları'nın kulandığı 51 DE 595 plakalı otomobiller, Çamlık Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta Özcan Belvan yönetimindeki 09 YM 598 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerinden Ferhat Süvarioğulları ile Mahmut Karaaslan'ın kullandığı otomobildeki eşi Ayşe Karaaslan ile Şehriban Ünlü yaralandı.

Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Karaaslan ile Ünlü'nün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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