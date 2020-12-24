Didim'deki ÇED toplantısı yapılamadı
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Didim'deki ÇED toplantısı yapılamadı

24.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:43

Didim'deki ÇED toplantısı yapılamadı Aydının Didim ilçesine bağlı Batıköy Mahallesi'nde yapılmak istenilen Çevresel Etki Değerlendirme toplantısında arbede yaşandı, toplantı yapılamadı.

Didim'deki ÇED toplantısı yapılamadı

AYDIN - Aydının Didim ilçesine bağlı Batıköy Mahallesi'nde yapılmak istenilen Çevresel Etki Değerlendirme toplantısında arbede yaşandı, toplantı yapılamadı.

Didim'e bağlı Taşburun balıkçı barınağı mevkii açıklarında Kılıç Deniz Ürünleri A.Ş. ile Aydın İli Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Birliği tarafından yapılması planlanan Kültür Balıkçılığı Tesisleri Projesi ile ilgili olarak düzenlenmek istenen ÇED toplantısı tepkiler nedeniyle yapılamadı.

Batıköy Mahallesi'nde yapılmak istenilen toplantıya Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe başkanı Nurettin Koçak, Didim'deki çevre derneklerinin temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı. Toplantıda Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Mahalle sakinlerinin katılımının izin verilmediği toplantıda Başkan Atabay ve beraberindekiler Aydın İl Çevre ve Şehircilik müdürlüğünden gelen yetkililere tepkilerine dile getirerek toplantının yapılamayacağını, yapılmak istenilse dair izin verilmeyeceğini dile getirdi. Toplantıda firma yetkililerinin söylemleri sebebiyle katılımcıların tepkisi sonrasında Jandarma katılımcıları olay yerinden uzaklaştırdı. Tepkiler sebebiyle Aydın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen yetkililer toplantının yapılamadığını konusunda tutanak tutarak mahalleden Jandarma koruması eşliğinden ayrıldı.

"Denizimiz ve havamız kirlenmesin"

Toplantı sonucunda Mahalle sakinlerine seslenen Belediye başkanı A. Deniz Atabay "Biz doğru yapılan işlere karşı gelmeyiz. Tabii ki memlekette balık çiftlikleri de olacak Baştan beri söylediğimi şu doğru işi doğru yerden yapın. Biz denizlerin kirlenmesini havamızın kirlenmesini istemiyoruz. Bunlar halkın yararına bir şey yapsalardı niçin korumalarla gelsin. Korumalarla gelip onlarla gidiyor. Buradaki insanlar onlara düşman mı? Sadece gözleri para bürüdükleri için biz sesimizi yükseltiyoruz" dedi.

Didim'deki ÇED toplantısı yapılamadı
Didim'deki ÇED toplantısı yapılamadı
Didim'deki ÇED toplantısı yapılamadı
Didim'deki ÇED toplantısı yapılamadı
Didim'deki ÇED toplantısı yapılamadı
Didim'deki ÇED toplantısı yapılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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