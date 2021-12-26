Didim'de yaşayan yabancılar, barınak hayvanları için kermes düzenledi - Haberler
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Didim'de yaşayan yabancılar, barınak hayvanları için kermes düzenledi

AA / Lokman İlhan - Haberler | Kültür Sanat

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan çoğunluğunu İngiliz, İskoç ve İrlandalıların oluşturduğu grup, barınak hayvanları yararına kermes düzenledi.

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DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan çoğunluğunu İngiliz, İskoç ve İrlandalıların oluşturduğu grup, barınak hayvanları yararına kermes düzenledi.

Altınkum Plajı'ndaki bir restoranda düzenlenen kermeste yiyeceklerin yanı sıra kıyafet, temizlik malzemeleri ve kozmetik ürünleri satıldı.

Etkinliğe katılanlardan bazıları, hayvan kostümleri giyerek denize girdi.

Denizde 20 dakika kadar kalan gruba çevredekiler alkışlarıyla destek verdi.

Organizatörlerden Leander Wyman, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliği sahipsiz hayvanların toplandığı barınaklara bağışta bulunmak için 14-15 senedir düzenlediklerini belirtti.

Wyman, suyun geçmiş yıllara kıyasla bu sene biraz daha soğuk olduğunu da sözlerine ekledi.

Didim'de yaşayan yabancılar, barınak hayvanları için kermes düzenledi

Didim'de yaşayan yabancılar, barınak hayvanları için kermes düzenledi

Didim'de yaşayan yabancılar, barınak hayvanları için kermes düzenledi

AA / Lokman İlhan - Son Dakika Haberleri

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