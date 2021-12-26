Didim'de yaşayan yabancılar, barınak hayvanları için kermes düzenledi

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan çoğunluğunu İngiliz, İskoç ve İrlandalıların oluşturduğu grup, barınak hayvanları yararına kermes düzenledi.

Altınkum Plajı'ndaki bir restoranda düzenlenen kermeste yiyeceklerin yanı sıra kıyafet, temizlik malzemeleri ve kozmetik ürünleri satıldı.

Etkinliğe katılanlardan bazıları, hayvan kostümleri giyerek denize girdi.

Denizde 20 dakika kadar kalan gruba çevredekiler alkışlarıyla destek verdi.

Organizatörlerden Leander Wyman, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliği sahipsiz hayvanların toplandığı barınaklara bağışta bulunmak için 14-15 senedir düzenlediklerini belirtti.

Wyman, suyun geçmiş yıllara kıyasla bu sene biraz daha soğuk olduğunu da sözlerine ekledi.