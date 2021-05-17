Didim'de tam kapanmanın ardından sahillerde yoğunluk oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim'de tam kapanmanın ardından sahillerde yoğunluk oluştu

Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Altınkum Sahili Sahildeki yoğunluk Güneşlenen ve denize gren tatilciler AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde...

Altınkum Sahili

Sahildeki yoğunluk

Güneşlenen ve denize gren tatilciler AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Didim'de tam kapanmanın ardından sahillerde yoğunluk oluştu
Didim'de tam kapanmanın ardından sahillerde yoğunluk oluştu
Didim'de tam kapanmanın ardından sahillerde yoğunluk oluştu
Didim'de tam kapanmanın ardından sahillerde yoğunluk oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

Bakan Ersoy'un eşi 'Korkunç bir görüntü' notuyla paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim
Bakan Ersoy'un eşi "Korkunç bir görüntü" notuyla paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Lale Karabıyık Mustafa Destici
Magazin Hadise Ben Affleck Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Didim'de tam kapanmanın ardından sahillerde yoğunluk oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 18:24:25. #1.15#

title