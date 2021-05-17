Didim'de tam kapanmanın ardından sahillerde yoğunluk oluştu
Altınkum Sahili Sahildeki yoğunluk Güneşlenen ve denize gren tatilciler AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde...
Altınkum Sahili
Sahildeki yoğunluk
Güneşlenen ve denize gren tatilciler AYDIN - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde yoğunluk oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık