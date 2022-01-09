DİDİM'DE TAHRİP EDİLEN SİT ALANI İÇİN SUÇ DUYURUSU

DİDİM, AYDIN (DHA) - AYDIN Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Didim'deki arkeolojik SİT alanında bulunan bir bölgenin tahrip edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Altınkum Mahallesi'nde bir sitenin yakınında bulunan SİT alanı iş makinesiyle tahrip edildi. İhbar üzerine olay yerine giden İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, 1'inci derece arkeolojik SİT statüsünde korunan alanda inceleme yaptı. Tuncer, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada bu alanda plaj açılmak üzere iş makineleriyle çalışma yapıldığını ifade etti.

'SORUMLULARI BELİRLEDİK'

Yasaya aykırı işlemin zararını belirlemek için çalışmalara başladıklarını ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildiren Tuncer, "1. derece arkeolojik SİT alanında tahribat ihbarı üzerine yaptığımız incelemede, plaj ve arkeolojik yapıların tahrip edildiğini tespit ettik. Bölgede plaj hattında arkeolojik yapıların olduğunu zaten biliyoruz. Ayrıca su altında da arkeolojik kalıntıların olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu açıdan yapılan kaçak işlemin nasıl bir zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başladık. Ayrıca sorumluları da belirledik ve suç duyurusunda bulunduk. Aydın'ımızın her noktasında hassas denetimlerimizi sistematik bir şekilde sürdürüyoruz. Kültür mirasımızın rant uğruna tahrip edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.