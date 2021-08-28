Didim'de site sakinleri bu yıl iki engellinin yüzünü güldürdü
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Didim'de site sakinleri bu yıl iki engellinin yüzünü güldürdü

Didim'de site sakinleri bu yıl iki engellinin yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Konya Kültür Sitesi sakinlerince düzenli olarak her yıl engelli vatandaşlar yararına etkinlik gerçekleştiriliyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Konya Kültür Sitesi sakinlerince düzenli olarak her yıl engelli vatandaşlar yararına etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu yıl düzenlenen etkinliğin geliri ile alınan 2 adet akülü araç ihtiyaç sahibi engelli bireylere teslim edildi.

Didim Konya kültür Sitesi'nde engelli vatandaşlara akülü araba almak için düzenlenen müzikli eğlence ve açık artırma etkinliğinden elde edilen gelir ile alınan akülü engelli araçları yüzde 80 engelli Rıza Yıldırım vve yüzde 82 bedensel engelli Halil İbrahim Nadas'a Didim ve Yöresi Engelliler Derneği'nde teslim edildi.

Akülü araçlarını teslim alan engelli vatandaşlar kendilerine destek sağlayan Konya Kültür Sitesi sakinlerine ve Engelliler Derneği'ne teşekkür etti. Dernek Başkanı Bedri Altıntaş ise Konya Kültür Sitesi sakinlerinin her yıl yapılan etkinliklerin bu yılda sürdüğünü kaydederek, destekleri için teşekkür etti.

Etkinliğe Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, yönetim kurulu üyeleri Nursen Orçunsel, Fikriye Özaydın ile Konya Kültür Sitesi sakinlerinden Cumhur Tuncay, eşi Anke Tuncay, Mustafa Kara, eşi Gülseren Kara ve Doğa Çiçek katıldı. - AYDIN

Didim'de site sakinleri bu yıl iki engellinin yüzünü güldürdü
Didim'de site sakinleri bu yıl iki engellinin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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