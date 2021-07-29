Didim'de makilik alanda yangın çıktı
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Didim'de makilik alanda yangın çıktı

Didim'de makilik alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Didim'de makilik alanda yangın çıktı
Didim'de makilik alanda yangın çıktı
Didim'de makilik alanda yangın çıktı
Didim'de makilik alanda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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