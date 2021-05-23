Son dakika haberi: Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sağtur bölgesindeki makilik alanda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Orman İşletme Müdürlüğünden 1 arazöz, belediyeye ait 2 itfaiye aracı ile orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında 1 dönümlük kızılçam ormanı ile 5 dönüm makilik alan zarar gördü.

Son dakika haberi: Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Son dakika haberi... Amasya'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı
Son dakika haberi... Amasya'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Cahit Özkan Sedat Peker Volkan Bozkır
Magazin Prens Harry Burcu Biricik Armağan Çağlayan Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 14:46:26. #1.11#

title