Son dakika haberi: Didim'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sağtur bölgesindeki makilik alanda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Orman İşletme Müdürlüğünden 1 arazöz, belediyeye ait 2 itfaiye aracı ile orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında 1 dönümlük kızılçam ormanı ile 5 dönüm makilik alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık