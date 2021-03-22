Didim'de evde çıkan yangında hasar oluştu
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Didim'de evde çıkan yangında hasar oluştu

22.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:51
Didim'de evde çıkan yangında hasar oluştu

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi Selvi Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında Yusuf Cengiz'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın zarara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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