Didim'de bayram yoğunluğu

Aydın'ın Didim ilçesindeki Altınkum plajında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk oluştu.

Aydın'ın Didim ilçesindeki Altınkum plajında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatilinde Didim'i tercih eden yerli ve yabancı turistler, hafta sonundan itibaren ilçeye gelmeye başladı.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığı ilçede bayram öncesi turistler Altınkum başta olmak üzere sahillere akın etti.

Bazı tatilciler Ege'nin mavi sularında serinlerken bazıları da tekne turlarını tercih etti.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beklentilerinin üzerinde bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Turizm sektörünün bayramı çok iyi karşıladığını belirten Şentürk, "Misafirlerimiz güzel plajımızı ve temiz havayı gördükten sonra Didim'den ayrılmak istemiyor. Otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 90 civarında. Önümüzdeki günlerde yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Turizm sezonunun bu sene güzel geçeceğini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık