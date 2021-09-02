Didim'de 26. Barış Şenlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı

Didim Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Didim Barış Şenliklerinde, barış yürüyüşü gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Didim Barış Şenliklerinde, barış yürüyüşü gerçekleştirildi.

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında bu yıl 26'ıncısı düzenlenen yürüyüş, Altınkum Yazarlar Festivali standı önünde başladı.

Aytepe mevkisine kadar yapılan yürüyüşe CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonrası barış meşalesi yakılarak güvercin uçuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık