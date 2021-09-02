Didim'de 26. Barış Şenlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim'de 26. Barış Şenlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı

Didim'de 26. Barış Şenlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı
Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Didim Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Didim Barış Şenliklerinde, barış yürüyüşü gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Didim Barış Şenliklerinde, barış yürüyüşü gerçekleştirildi.

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında bu yıl 26'ıncısı düzenlenen yürüyüş, Altınkum Yazarlar Festivali standı önünde başladı.

Aytepe mevkisine kadar yapılan yürüyüşe CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonrası barış meşalesi yakılarak güvercin uçuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 95 milyonu geçti
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 95 milyonu geçti
Bakan Koca, 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların toplu alanlara girişte PCR testi olması gerektiğini hatırlattı
Bakan Koca, 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların toplu alanlara girişte PCR testi olması gerektiğini hatırlattı
Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında illegal yapılanmalar nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek
Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında illegal yapılanmalar nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Münir Özkul Demet Akalın Haluk Levent Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Burak Elmas Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Didim'de 26. Barış Şenlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 10:56:28. #1.16#

title