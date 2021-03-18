Didim'de 18 Mart Çanakkale destanı törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Didim'de 18 Mart Çanakkale destanı törenle kutlandı

18.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:09
Didim'de 18 Mart Çanakkale destanı törenle kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler günü dolayısıyla Aydının Didim ilçesinde çelenk koyma töreni düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler günü dolayısıyla Aydının Didim ilçesinde çelenk koyma töreni düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla Didim"deki çelenk koyma töreni düzenlendi. Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, kamu kurum kuruluşların amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, oda başkanları, askeri erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması sonrası bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Efeler Ortaokulu Sosyal bilgiler öğretmeni Fatma Bekler gerçekleştirdi. Bekler konuşmasında "Milletimizin tarihi, her sayfası altın harflerle yazılmış destanlarla doludur. Bedestanların yazarı; Malazgirt'te, Niğbolu'da, Kosova'da, Çanakkale'de, İnönü'de, Sakarya'da, Kocatepe de, "Bir gül bahçesine girercesine kara toprağa giren" kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizdir. Tarihimizin şeref sayfalarından biri de bundan 106 yıl önce, 18 Mart'ta Çanakkale de yazılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler günü dolayısıyla öğrenciler tarafından şiirler okundu. Törende 18 Mart dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi. - AYDIN

Didim'de 18 Mart Çanakkale destanı törenle kutlandı
Didim'de 18 Mart Çanakkale destanı törenle kutlandı
Didim'de 18 Mart Çanakkale destanı törenle kutlandı
Didim'de 18 Mart Çanakkale destanı törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Özmert Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Didim'de 18 Mart Çanakkale destanı törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:15:33. #1.16#
title