Didim'de 16 yaşındaki Efe not bırakarak ortadan kayboldu
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Didim'de 16 yaşındaki Efe not bırakarak ortadan kayboldu

Didim'de 16 yaşındaki Efe not bırakarak ortadan kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde, ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Efe İlyas Koç (16), ailesine not bırakıp ortadan kayboldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde, ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Efe İlyas Koç (16), ailesine not bırakıp ortadan kayboldu. Didim Emniyeti çocuğun bulunması için çalışma başlatırken, Didimliler de sosyal medya paylaşımları yaparak çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'e bağlı Mavişehir Mahallesi'nde oturan Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Efe İlyas Koç, iddiaya göre, dün saat 09.00 sıralarında ailesine "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde not yazdıktan sonra evden ayrıldı. Notu gören anne Fatma Koç, oğlunu sokak sokak aradı. Oğlunu bulamayan anne, Emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Efe'nin bulunmasını anne Fatma Koç oğlunun bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Çocuğun bulunması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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