Didim'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ve emniyet ekiplerinin çalışmasıyla 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ve emniyet ekiplerinin çalışmasıyla 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Akbük Körfezi açıklarında takibe aldığı teknedeki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karada 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Filistin, Afganistan, Suriye ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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