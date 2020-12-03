Didim Belediyesi meclisinin Aralık ayı toplantısı yapıldı

Didim Belediye meclisinin Aralık ayı olağan meclis toplantısında meclis kararlarının ilçedeki günlük ve haftalık gazetelerde yayınlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Didim Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıya CHP grubundan Ali Çağlar, Yusuf Deveci, Ceren Turan ve Tahsin Kurt, AK Parti grubundan ise Ramazan Özalp, Eda Yücel İlhan ve Mehmet Tekdemir mazeretli olarak katılmadı. Gündemde yer alan Didim belediyesinin her ay yayınlanan "Meclis Kararlarının Yayınlanması" konulu yazısına ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Rapora göre Basın İlan kurumuna tabii olarak ilçede yayın yapan günlük, haftalık ve 15 günlük gazetelerde yayınlanması konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin bir diğer maddesinde yer alan "Borçlanma Yetkisi" verilmesi konusu ele alındı. İller Bankasından yada kamu bankalarında borç alınması, yapılan borçlanma ise Amfi tiyatro projesi ile devam eden yatırımlarda kullanılacağı aktarılırken belediyenin 9 milyon TL'lik borçlanma yapacağı bilgisi paylaşıldı. Madde AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı