Didim Belediyesi meclisinin Aralık ayı toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Didim Belediyesi meclisinin Aralık ayı toplantısı yapıldı

03.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:15
Didim Belediyesi meclisinin Aralık ayı toplantısı yapıldı

Didim Belediye meclisinin Aralık ayı olağan meclis toplantısında meclis kararlarının ilçedeki günlük ve haftalık gazetelerde yayınlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Didim Belediye meclisinin Aralık ayı olağan meclis toplantısında meclis kararlarının ilçedeki günlük ve haftalık gazetelerde yayınlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Didim Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıya CHP grubundan Ali Çağlar, Yusuf Deveci, Ceren Turan ve Tahsin Kurt, AK Parti grubundan ise Ramazan Özalp, Eda Yücel İlhan ve Mehmet Tekdemir mazeretli olarak katılmadı. Gündemde yer alan Didim belediyesinin her ay yayınlanan "Meclis Kararlarının Yayınlanması" konulu yazısına ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Rapora göre Basın İlan kurumuna tabii olarak ilçede yayın yapan günlük, haftalık ve 15 günlük gazetelerde yayınlanması konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin bir diğer maddesinde yer alan "Borçlanma Yetkisi" verilmesi konusu ele alındı. İller Bankasından yada kamu bankalarında borç alınması, yapılan borçlanma ise Amfi tiyatro projesi ile devam eden yatırımlarda kullanılacağı aktarılırken belediyenin 9 milyon TL'lik borçlanma yapacağı bilgisi paylaşıldı. Madde AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. - AYDIN

Didim Belediyesi meclisinin Aralık ayı toplantısı yapıldı
Didim Belediyesi meclisinin Aralık ayı toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Afyonkarahisar Belediyesi'nin aralık ayı meclisi toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar Belediyesi'nin aralık ayı meclisi toplantısı yapıldı
Battalgazi Meclisi aralık ayı olağan toplantısı tamamladı
Battalgazi Meclisi aralık ayı olağan toplantısı tamamladı
Serdivan Aralık ayı meclis toplantısı pandemi tedbirlerince gerçekleşti
Serdivan Aralık ayı meclis toplantısı pandemi tedbirlerince gerçekleşti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Ivana Sert Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Didim Belediyesi meclisinin Aralık ayı toplantısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 11:16:47. #1.15#
title