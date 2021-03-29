Didim Belediyesi, görüntüleri geri sararak uyardı
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Didim Belediyesi, görüntüleri geri sararak uyardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Didim Belediyesi, görüntüleri geri sararak uyardı

Didim Belediyesi Covid-19 tedbirleri ile ilgili farkındalık oluşturmak için yeni bir video çalışması yapıp paylaştı.

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Didim Belediyesi Covid-19 tedbirleri ile ilgili farkındalık oluşturmak için yeni bir video çalışması yapıp paylaştı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çekilen fotoğrafları paylaşan Didim Belediyesi, paylaşımında cadde ve sokakların yanı sıra sahillerin insanlarla daha güzel olduğunu belirterek o günlere geri dönmemek için herksin kurallara uymasını istedi.

Korona virüs vakalarının yeniden artarak, kısıtlamaların geri gelmemesi için vatandaşları uyaran Didim Belediyesi, resmi sosyal medya hesaplarından farkındalık oluşturmak için video paylaştı. Görüntülerin geriye aktığı, Didim'de boş sokakların, parkların ve plajların yer aldığı video "O Günlere Geri Dönmeyelim ! Kontrollü normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmayalım. Sokakların ıssız, parkların çocuksuz olduğu o günlere geri dönmeyelim" yazısıyla paylaşıldı. Halk sağlığının korunması için kamuoyu farkındalığı oluşturmayı amaçlayan video vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - AYDIN

Didim Belediyesi, görüntüleri geri sararak uyardı
Didim Belediyesi, görüntüleri geri sararak uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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