Didim Belediye Meclisi olağan üstü toplandı
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Didim Belediye Meclisi olağan üstü toplandı

Didim Belediye Meclisinin olağanüstü meclis toplantısı yapıldı.

Didim Belediye Meclisi olağan üstü toplandı
03.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:20

Didim Belediye Meclisinin olağanüstü meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda pazaryeri işgal harçları ertelenirken, belediye hibe edilen araçlar ele alındı.

Didim Belediye Meclisi Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, başkanlığında olağanüstü meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis salonunda korona virüs önlemleri alınarak gerçekleştirilen meclis toplantısına Meclis üyelerine Mustafa Yarmacı, Muhammer Kanat, Vefa Berk Tezsezener, Tahsin Kurt, Ersan Kara ve Ahmet Yılmaz katılmadı.

Gündemin ilk maddesinde Pazar Yeri İşgal Harçları Ödeme Vadeleri görüşüldü. Korona virüs sürecindeki 3 aylık ödemelerinin alınmaması diğer ödemelerin ertelenmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise borçlanma yetkisi ele alındı. Didim Belediyesinin proje ve yatırımları için İller bankası ve kamu bankalarında 60 aylık dönemde 4 milyon 500 bin TL'lik kredi çekilmesi konusunda Başkan Atabay'a oy çokluğuyla yetki verildi. Gündemin diğer maddelerinde yer alan hibe olarak verilen çift kabinli araç, 1 adet iki tekerlekli motosiklet ve 1 adet iki tekerlekli motorlu bisiklet ve 2 adet iki tekerlekli motosiklet hibeleri oy çokluğuyla kabul edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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