Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti Cüretlar paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan, bu sefer de yatakta yarı çıplak poz verdi. Fotoğrafı görenler ise en çok fotoğrafı çeken kişiyi merak etti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen ünlü manken Didem Soydan, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Model son olarak yatakta yarı çıplak halde yatarken poz verdi. HERKES FOTOĞRAFTAKİ ELİ MERAK ETTİ Cesur pozunu 706 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan Soydan, herhangi bir açıklama yazmadı. Soydan'ın fotoğrafında en çok merak edilen detay ise sağ üst köşede gözüken kol oldu. Farklı bir telefondan Soydan'ı çeken kişinin creative directör Hakan bey çıktı.