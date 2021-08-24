Didem Soydan ve Burak Deniz tatilde!
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Didem Soydan ve Burak Deniz tatilde!

Didem Soydan ve Burak Deniz tatilde!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Aşkları doludizgin devam eden Burak Deniz ile Didem Soydan, tekne tatiline çıktı.

Aşkları doludizgin devam eden Burak Deniz ile Didem Soydan, tekne tatiline çıktı. Arkadaş gruplarıyla birlikte Göcek'te saatlerce yüzen grup, meyvelerini de denizin içinde yedi.

Burak Deniz, rol aldığı "Cahil Periler" dizisinin İtalya'daki çekimlerini tamamlayıp Türkiye'ye döndü. Oyuncu, yorgunluk atmak için sevgilisi Didem Soydan ve arkadaşlarıyla birlikte mavi tura çıktı. Erkan Petekkaya'nın teknesini kiralayan çifte, arkadaş grupları da eşlik etti. Göcek koylarını gezen grup, demirledikleri koyda denize girdi. Uzun süre denizden çıkmayan arkadaş grubuna tekne personeli, meyve tabağı yaparak servis etti. Denizden çıkan Burak Deniz, hızını alamayıp teknenin üst bölümünden denize tekrar atladı. Sevgilisine ayak uydurmaya çalışan Soydan da teknenin merdivenlerinden atlayıp Deniz'e eşlik etti.

Burak Deniz, günün sonunda sudan çıkan sevgilisi Didem Soydan'ı öpücüklere boğdu.

PANİKLEDİ

Birlikte denize giren Burak Deniz ve Didem Soydan'ın romantik anları objektiflere de yansıdı. Tekneye çıkacağı sırada yanlarına doğru gelen botun gazetecilere ait olduğunu düşünerek panikleyen Soydan, saklanmaya çalışırken suya düştü. Burak Deniz ise defalarca teknenin merdivenlerine çıkıp denize atlayarak serin suların tadını çıkardı.

Umut Eker ve kız arkadaşının da eşlik ettiği çift, önceki gün Göcek koylarını dolaştı.

Kaynak: Hürriyet

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