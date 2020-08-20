Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermemek için şekilden şekle girdi
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Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermemek için şekilden şekle girdi

Ünlü model Didem Soydan, kapak çekimi sırasında giydiği transparan kıyafetle zor anlar yaşadı. Frikik vermemek için sık sık kıyafetini düzelten Didem Soydan, çekim videosunu Instagram hesabından paylaşınca takipçilerinden beğeni yağdı.

20.08.2020 23:28 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:57

Ünlü model Didem Soydan, Instagram hesabından paylaştığı videoda transparan kıyafetiyle büyüledi. Kapak çekimi sırasında giydiği kıyafetle zor anlar yaşayan Soydan, frikik vermemek için sürekli kıyafetini düzeltti. Ünlü model, çekim videosunu Instagram hesabından paylaşınca takipçilerinden beğeni yağdı.

BEYAZLAR İÇİNDE POZLAR VERDİ

Soydan, bir kapak çekimi sırasında verdiği pozlar, takipçilerini kendisine hayran bıraktı. Yatakta poz veren Didem Soydan beyaz transparan kıyafetiyle ağızları açık bıraktı. Soydan, çekim boyunca göğüslerini kapatmak için çok uğraştı. Frikik vermemek için çabalayan Soydan o anları paylaşınca hayranlarından beğeni yağdı.

Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermemek için şekilden şekle girdi
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermemek için şekilden şekle girdi
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermemek için şekilden şekle girdi
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermemek için şekilden şekle girdi
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermemek için şekilden şekle girdi
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermemek için şekilden şekle girdi
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