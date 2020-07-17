Didem Soydan'dan Selin Türkmen'li ''Mutlu eş, mutlu hayat'' paylaşımı Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yine çok ses getiercek paylalım yaptı. Soydan, yakın arkadaşı Selin Türkmen ile güneşlendiği fotoğrafı paylaşarak altına "Mutlu eş, mutlu hayat" notunu düştü.

Yakın dostu Umut Eker ve onun sevgilisi Selin Türkmen ile Gökçeada'da tatil yapan güzel yıldız Didem Soydan, sosyal medyadaki paylaşımlarını da sürdürüyor. Soydan, son olarak Türkmen ile bilikte çekilen güneşlenme pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Koronavirüs nedeniyle evine kapandığı günlerde Youtube kanalı için çekimler yapan ve takipçileriyle etkileşimini artıran Soydan, şimdi de bikinili tatil karelerini onlarla paylaştı.

"MUTLU EŞ, MUTLU HAYAT"

Selin Türkmen ile birlikte bronzlaşmak adına güneş banyosuna yatan Didem Soydan, bu kareyi Instagram hesabından "Mutlu eş, mutlu hayat" notuyla duyurdu.