Didem Soydan'dan olay paylaşım! Leoparlı mayosuyla yine gündem olmayı bildi

Pozlarıyla ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen model Didem Soydan, leopar desenli mayosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Burak Deniz ile yaşadığı aşkla gündemde olan model Didem Soydan, sezonu Bodrum'da açtı.

Ünlü model, sosyal medya hesabından leopar desenli mayosuyla pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle iltifat mesajları alan Soydan'a birçok takipçisi ateş emojisi bıraktı.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞMUR OLDU

Sevgilisi Burak Deniz'in olmadığı tatilde modele Umut Eker ve Umut Yıldırım eşlik ediyor. Fit vücuduyla beğenilen Soydan, kaldığı oteldeki fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.

İşte Didem Soydan'ın pozları;