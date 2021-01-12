Didem Nişancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Didem Nişancı hangi görevlerde bulundu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkanlık dönemi başlıyor. ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı olacak olan Janet Yellen'in özel kalem müdürlüğü görevine getirilecek olan Didem Nişancı'nın hayatı merak edilmeye başladı. Peki, Didem Nişancı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Didem Nişancı hangi görevlerde bulundu?

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yanında yer alacak isimler netliğe kavuşuyor. Ülkemizde gündeme gelen isimlerden biri de Didem Nişancı oldu. Peki, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle Hazine Bakanı görevine getirilecek olan ilk kadın Hazine Bakanı Janet Yellen'in özel kalem müdürlüğü görevine getirilecek olan Didem Nişancı kimdir?

DİDEM NİŞANCI KİMDİR?

Didem Nişancı 9 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi.1991-1995 yılları arasında ABD'de ekonomi alanında eğitim aldı. Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

DİDEM NİŞANCI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı. ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu göreve ilişkin teklifin Bloomberg LP'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya sunulduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtildi.